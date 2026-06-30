Brief der Parteivorsitzenden

BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht (l.) und AfD-Chefin Alice Weidel bei einem Treffen in einem TV-Studio (Archivbild) (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Ziel sei nach den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern die Abwahl ‌der Amtsinhaber ⁠und ihre Ersetzung ⁠durch überparteiliche Ministerpräsidenten, die in den Landtagen mit wechselnden Mehrheiten regierten - unter Einbindung der AfD, heißt es in einem Brief der beiden Parteivorsitzenden

De Masi und Mohamed Ali. Der AfD wird zudem angeboten, im Wahlkampf ihre Parteichefin Weidel und die BSW-Gründerin Wagenknecht zweimal gemeinsam für öffentliche Diskussionen auftreten zu lassen. Das Schreiben liegt mehreren Nachrichtenagenturen vor.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.