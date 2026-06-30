Brief der Parteivorsitzenden

Ziel sei nach den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern die Abwahl der Amtsinhaber und ihre Ersetzung durch überparteiliche Ministerpräsidenten, die in den Landtagen mit wechselnden Mehrheiten regierten - unter Einbindung der AfD, heißt es in einem Brief der beiden Parteivorsitzenden
De Masi und Mohamed Ali. Der AfD wird zudem angeboten, im Wahlkampf ihre Parteichefin Weidel und die BSW-Gründerin Wagenknecht zweimal gemeinsam für öffentliche Diskussionen auftreten zu lassen. Das Schreiben liegt mehreren Nachrichtenagenturen vor.
De Masi und Mohamed Ali. Der AfD wird zudem angeboten, im Wahlkampf ihre Parteichefin Weidel und die BSW-Gründerin Wagenknecht zweimal gemeinsam für öffentliche Diskussionen auftreten zu lassen. Das Schreiben liegt mehreren Nachrichtenagenturen vor.
Diese Nachricht wurde am 30.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.