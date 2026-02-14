Vor einem Gefängnis in Caracas ist eine Gruppe von Frauen in den Hungerstreik getreten. (AFP / FEDERICO PARRA)

Eine Gruppe von Frauen kampiert vor einem Gefängnis in der Hauptstadt Caracas. Mit ihrem Hungerstreik wollen sie Druck auf das Parlament ausüben. Dort hat sich die geplante Verabschiedung eines Amnestiegesetzes für politische Gefangene verzögert. Bei ihnen handelt es sich vor allem um Kritiker des von den USA festgesetzten Präsidenten Maduro und seines Vorgängers Chávez. Von der Amnestie könnten mehr als 600 Häftlinge profitieren.

