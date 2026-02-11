Der Prozess um den Mord an dem Polizisten in Völklingen hat begonnen. (Laszlo Pinter / dpa / Laszlo Pinter)

Er findet vor der Jugendkammer des Landgerichts Saarbrücken statt. Dem heute 19-jährigen Angeklagten werden Mord, versuchter Mord und besonders schwerer Raub vorgeworfen.

Die Tat hatte sich während eines Polizeieinsatzes nach einem Überfall auf eine Tankstelle ereignet. Der Verdächtige war von zwei Polizisten auf der Flucht ergriffen worden. Bei einem Gerangel entwendete er einem von ihnen die Waffe und gab mehrere Schüsse auf den anderen Polizisten ab. Bei der Tat wurde zudem ein Polizeianwärter verletzt.

Zu Beginn des Prozesses räumte der Angeklagte die tödlichen Schüsse ein. Er gab an, aus Angst um sein eigenes Leben gehandelt zu haben, als einer der Polizisten die Waffe auf ihn gerichtet habe.

