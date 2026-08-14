Schwimm-EM

Angelina Köhler freut sich über ihren zweiten Platz über 100 Meter Schmetterling bei der Schwimm-Europameisterschaft in Paris. (AFP / dpa / Sebastien Bozon)

Dritte wurde die Russin Daria Klepikowa, die für die "Neutralen Athleten" startete. Köhler war 2024 Weltmeisterin geworden. Bei den Olympischen Spielen in Paris im gleichen Jahr hatte sie aber als Vierte eine Medaille verpasst und war auch bei den Weltmeisterschaften 2025 als Sechste nicht in den Medaillenbereich geschwommen. Daraufhin kündigte sie an, Training und Ernährung zu verändern.

Derweil wurde Isabel Gose über 1.500 Meter Freistil Zweite und gewann damit ihre bereits vierte Medaille bei dieser EM. Bronze ging an Goses Mannschaftskollegin Maya Werner. Die Goldmedaille gewann die Italienerin Simona Quadarella.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.