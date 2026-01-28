In der Londoner St.-Pauls-Kathedrale wurde die 63-jährige Sarah Mullally offiziell als Erzbischöfin von Canterbury eingeführt. Die gelernte Krankenpflegerin war Anfang Oktober zur Nachfolgerin von Justin Welby ernannt worden, der nach einem Missbrauchsskandal zurückgetreten war. Zuvor war Mullally Bischöfin von London.
Als Erzbischöfin von Canterbury ist sie oberste Geistliche der Kirche von England und Oberhaupt der weltweiten anglikanischen Gemeinschaft mit rund 85 Millionen Gläubigen. Vor Mullally hatten hintereinander 105 Männer das Amt inne.
Diese Nachricht wurde am 29.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.