Das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja. (picture alliance / dpa / Tass / Erik Romanenko)

Die Attacke ereignete sich demnach im Außenbereich des AKW. Zu möglichen Schäden wurden keine Angaben gemacht.

Die ukrainischen Streitkräfte gaben zudem weitere Luftangriffe auf Einrichtungen der russischen Energiewirtschaft bekannt. Demnach wurde in der grenznahen russischen Region Krasnodar eine Erdgas-Aufbereitungsanlage getroffen, die in Brand geriet. In der Region Astrachan nahe dem Kaspischen Meer wurden zwei weitere solche Anlagen attackiert.

Russische Streitkräfte griffen im Schwarzen Meer ein Frachtschiff und einen Tanker an. Dies meldete die Nachrichtenagentur Interfax ‌unter Berufung auf das Verteidigungsministerium ⁠in Moskau. Eine unabhängige Bestätigung der Angaben gibt es nicht.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.