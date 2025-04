Naher Osten

Israelischer Luftangriff auf den Gazastreifen (Abdel Kareem Hana/AP/dpa)

Bei den Luftangriffen wurden palästinensischen Angaben zufolge auch Zelte vor Krankenhäusern beschossen. Dabei sei ein Reporter eines palästinensischen Fernsehsenders getötet worden. Weitere Medienschaffende sollen verletzt worden sein. Die Angriffe trafen demnach Zelte vor dem Nasser-Krankenhauses in Chan Junis und dem Al-Aksa-Krankenhaus in Deir al-Balah. Das israelische Militär gab an, man habe einen Terroristen der islamistischen Hamas angegriffen.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.