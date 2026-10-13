Irreführende Grafik in Sozialen Medien

Die Grafik zeigt die angebliche Online-Aktivität zur AfD über drei Monate. Sie suggeriert, dass die Zahl der Posts durch AfD-nahe Bots unmittelbar nach den Angriffen auf die Zentren des russischen Internet-Konzerns Yandex extrem eingebrochen sei. Auch mehrere Medien griffen dies auf.
Laut dem Thinktank Center für Monitoring, Analyse und Strategie gibt es derzeit aber keinen Rückgang russischer Desinformationskampagnen, der sich durch den Angriff erklären lässt, wie die Organisation Netzpolitik berichtet.
Der Faktenfuchs des Bayerischen Rundfunks kritisiert, dass weder die Datenlage noch die Darstellung der im Internet verbreiteten Grafik klar seien. Auch sei die Urheberschaft nicht geklärt. Vermutlich sei die Grafik KI-generiert.
Grünen-Politiker entschuldigt sich
Die Grafik wurde in den Sozialen Medien vielfach geteilt, etwa vom nordrhein-westfälischen Kommunalpolitiker der Grünen, Robin Schlingheider. Er schrieb später auf Threads, ihm sei ein Fehler unterlaufen. Er habe ungeprüft eine Grafik übernommen. Das tue ihm leid.
Diese Nachricht wurde am 13.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.