Fantasievolle Verkleidungen beim Aktionstag der Stahlarbeiter in Völklingen. (picture alliance / BeckerBredel)

Angesichts von Stahlimporten, US-Zöllen, Energiekosten und Klimaschutzvorgaben forderten sie mehr Hilfe von der Politik. Nach Angaben der IG Metall kamen in Berlin rund 1.700 Beschäftigte zusammen, in Völklingen 8.500. Die saarländische Europaabgeordnete Ripa von der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) sagte, es gehe nicht nur um die Zukunft einzelner Betriebe, sondern um die Zukunft einer ganzen Region. Ripa warnt davor, Unternehmen zu benachteiligen, die früh in klimafreundliche Technologien investiert hätten. Die Unternehmen müssten darauf vertrauen können, dass ein solcher Einsatz von der Politik honoriert werde.

In Brüssel will die EU-Kommission im Juli Vorschläge für eine Revision des Emissionshandels vorlegen. Aus Industrie und Teilen der Politik wächst der Druck, Klimavorgaben abzuschwächen, um Belastungen für die Wirtschaft aus dem Handel mit CO2-Zertifikaten zu senken.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.