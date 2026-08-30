Tanker im Schwarzen Meer (Archivbild) (picture alliance / Zoonar / Alexander Strela)

Das türkische Außenministerium teilte mit, man habe bei dem Gespräch betont, dass die Sicherheit der Schifffahrt und des Güterverkehrs im Schwarzen Meer gewährleistet sein müsse. Ankara macht die Ukraine für die Attacken auf zwei türkische Frachtschiffe vor dem russischen Schwarzmeerhafen Tuapse Mitte der Woche verantwortlich. Aus Kiew gibt es bisher keine Stellungnahme. Die Türkei hat sich den westlichen Sanktionen nicht angeschlossen und betreibt weiter Handel mit Russland.

Ankara hatte zuletzt sowohl von Russland als auch von der Ukraine ein Moratorium für Attacken auf Handelsschiffe im Schwarzen Meer gefordert.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.