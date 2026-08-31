Der türkische Außenminister Fidan sagte, andere Länder seien eingeladen, sich anzuschließen. Am ersten Treffen hochrangiger Vertreter der bestehenden Mitglieder nahmen neben Fidan die Außenminister Pakistans und Saudi-Arabiens sowie die Verteidigungsminister und Generalstabschefs der drei Staaten teil.
Die drei Länder hatten am 7. August eine Verteidigungsallianz vereinbart, nach der ein Angriff auf ein Mitglied als Angriff auf alle gewertet werden soll. Als möglicher Beitrittskandidat gilt Ägypten.
Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.