Niedersachsen

Gegen den niedersächsischen AfD-Politiker Ansgar Schledde wird wegen des Verstoßes gegen das Parteiengesetz ermittelt. (Georg Wendt / dpa / Georg Wendt)

Ihm werden Verstöße gegen das Parteiengesetz vorgeworfen, wie die Behörde mitteilte. Er soll als Vorsitzender des Kreisverbands Ems-Vechte in 113 Fällen Spenden in Höhe von rund 45.000 Euro vereinnahmt und nicht unverzüglich an das zuständige AfD-Vorstandsmitglied weitergeleitet haben. Die Vorfälle betreffen den Zeitraum von Dezember 2020 bis Juli 2022. Auch soll er in einem Bericht an die Bundestagspräsidentin unrichtige Angaben zu Spenden für den Landesverband gemacht haben. Schledde wies die Vorwürfe zurück. Bereits im September hatte der Landtag in Hannover die Immunität des AfD-Politikers aufgehoben.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.