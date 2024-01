Die AfD gewinnt im Osten, aber auch im Westen an Zustimmung. (picture alliance / BeckerBredel)

Die Feinde der Demokratie sollen nicht die Möglichkeit bekommen, die Demokratie abzuschaffen. Das ist der Grundsatz, der hinter dem Begriff wehrhafte Demokratie steht. Deswegen ist es auch möglich, demokratiefeindliche Parteien zu verbieten.

Aber was bedeutet das für den Umgang mit einer Partei wie der AfD, deren Landesverbände in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vom Verfassungsschutz bereits als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestuft werden: Ist es höchste Zeit, ein AfD-Verbotsverfahren einzuleiten, um unsere Demokratie zu schützen? Dafür sprechen sich jedenfalls immer mehr Politikerinnen und Politiker vor allem der SPD aus, darunter die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken oder der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse.

Andere sehen ein Parteiverbotsverfahren kritisch. Darunter der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), oder der FDP-Rechtspolitiker Philipp Hartewig. Sie befürchten, dass ein solcher Schritt unserem demokratischen System sogar schaden könnte.

Unterdessen liegt die AfD in Umfragen zur Bundestagswahl mit mehr als 20 Prozent auf Platz zwei hinter der Union.

Das Verbot von demokratiefeindlichen Parteien oder Vereinen ist eines der Mittel, mit denen eine wehrhafte Demokratie gegen ihre Feinde und somit gegen ihre eigene Abschaffung vorgehen kann. Grundlage für ein solches Verbot bietet der Artikel 21 des Grundgesetzes. Dort heißt es:

Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig.

Ein weiter entscheidender Punkt: Es müssen konkrete Anhaltspunkte vorliegen, die es möglich erscheinen lassen, dass das Handeln der Partei erfolgreich sein kann. Das heißt, eine Partei kann nur verboten werden, wenn sie auch eine gewisse Chance hat, ihre verfassungsfeindlichen Ziele durchzusetzen. Hat sie beispielsweise zu wenig Einfluss, kann sie auch nicht verboten werden.

Auch gegen welche Werte des Grundgesetzes die Partei vorgehen müsste, ist recht eng gefasst. Es handelt sich dabei um die drei zentralen Kernwerte. Erstens: um die Würde des Menschen, also um den Grundsatz, dass alle Menschen gleich viel wert sind. Außerdem um das Demokratieprinzip. Das heißt, alle Bürger müssen die Möglichkeit haben, an der Demokratie mitzuwirken. Und als drittes Element das Rechtsstaatsprinzip, also Rechtsbindung der öffentlichen Gewalt und Kontrolle durch unabhängige Gerichte.

Den Antrag auf ein Parteiverbot können nur der Bundestag, der Bundesrat oder die Bundesregierung stellen. Über ein Parteiverbot entscheidet dann das Bundesverfassungsgericht.

Zweimal hat das Bundesverfassungsgericht bisher Parteien verboten: die nationalsozialistisch orientierte Sozialistische Reichspartei (SRP) und die stalinistische Kommunistische Partei Deutschlands (KPD), beide in den 1950er-Jahren.

Gegen die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) wurde zweimal ein Verbotsverfahren eingeleitet. Beide scheiterten. Das erste 2003 aus „verfahrensrechtlichen Gründen“, noch bevor es zur Verhandlung in Karlsruhe kam: Denn damals saßen V-Leute des Verfassungsschutzes in der Führungsebene der Partei und hatten möglicherweise die Entscheidungen der NPD beeinflusst. Drei der sieben Richter des zweiten Senats sahen darin ein Verfahrenshindernis. Begründet wurde dies mit der Gefahr der „fehlenden Staatsferne“ einer Partei.

2017 entschied das Bundesverfassungsgericht dann erneut über ein NPD-Verbot. Damals stellte das Gericht fest, dass die Partei zwar verfassungsfeindliche Ziele vertrete, die auf die Beseitigung der bestehenden freiheitlichen demokratischen Grundordnung gerichtet seien. „Es fehlt jedoch an konkreten Anhaltspunkten von Gewicht, die es zumindest möglich erscheinen lassen, dass dieses Handeln zum Erfolg führt.“ Das Parteiverbot wurde deswegen abgelehnt.

Immer wieder wurde über ein AfD-Verbot diskutiert. Beispielsweise 2022, als über Verbindungen zwischen Reichsbürgern und der AfD berichtet wurde. Für eine erneute Debatte sorgte nun die Forderung einiger SPD-Politiker und -Politikerinnen wie der Parteivorsitzenden Saskia Esken oder des ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse.

Wenn der Verfassungsschutz die Partei in drei Bundesländern als gesichert rechtsextremistisch einstufe, habe der Staat die Pflicht, ein Verbotsverfahren in die Wege zu leiten, sagte Thierse. Es sei wichtig, „dass über ein AfD-Verbot gesprochen wird und so auch Wählerinnen und Wähler aufgerüttelt werden“, begründete Esken ihren Vorstoß.

Die AfD ausschließlich politisch zu bekämpfen, reicht auch aus Sicht des Juristen und Politologen Bijan Moini nicht aus. Dieses Konzept sei gescheitert. „Es gehören eben alle Instrumente auf den Tisch – bevor es für ihren Einsatz zu spät ist.“

Die Gegner eines AfD-Verbotsverfahrens verweisen auf mögliche negative Folgen und Reaktionen in der Bevölkerung. Ein Verbotsverfahren würde dazu führen, dass sich erhebliche Teile der Bevölkerung der Demokratie weiter entfremden, so eine ihrer Prognosen.

Letztendlich könnte das Verbot sogar der AfD weitere Sympathien einbringen, vermutet der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD). „Wenn wir eine Partei verbieten, die uns nicht passt, die in Umfragen aber stabil vorne liegt, dann führt das zu einer noch größeren Solidarisierung mit ihr“, sagte er in der „Süddeutschen Zeitung“. „Die Kollateralschäden wären sehr hoch.“

An den rechtsextremen Einstellungen in der Bevölkerung würde das Verbot grundsätzlich jedenfalls nichts ändern, so die Argumentation einiger Verbotsgegner. Stattdessen solle man sich lieber politisch mit der AfD auseinandersetzen. Das Ziel müsse es sein, die AfD inhaltlich zu stellen und den Wählern zu verdeutlichen, „was die Konsequenzen ihrer inhaltlichen Positionen wären“, sagte Schneider.

Viele Kritiker verweisen auch auf die beiden gescheiterten NPD-Verbotsverfahren und die geringen Erfolgschancen bezüglich eines AfD-Verbots.

lkn