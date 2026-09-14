Bundesanwaltschaft

Der Dienstsitz des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe (picture alliance / imageBROKER / Arnulf Hettrich)

Ihr wird vorgeworfen, ihren Kontaktmann in der russischen Botschaft mit Informationen zu hochkarätigen politischen Veranstaltungen versorgt und ihm Zugang dazu ermöglicht haben. Außerdem habe die Deutsch-Ukrainerin vor dem Hintergrund des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine Informationen zur deutschen Verteidigungspolitik und Rüstungsindustrie eingeholt.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.