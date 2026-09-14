Bundesanwaltschaft Anklage gegen mutmaßliche Russland-Spionin
Die Bundesanwaltschaft hat eine mutmaßliche Russland-Spionin angeklagt. Spätestens seit Oktober 2023 soll sie geheimdienstliche Kontakte in die russische Botschaft gehabt haben, wie die Karlsruher Behörde mitteilte. Die Frau wurde im Januar in Berlin festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.
Ihr wird vorgeworfen, ihren Kontaktmann in der russischen Botschaft mit Informationen zu hochkarätigen politischen Veranstaltungen versorgt und ihm Zugang dazu ermöglicht haben. Außerdem habe die Deutsch-Ukrainerin vor dem Hintergrund des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine Informationen zur deutschen Verteidigungspolitik und Rüstungsindustrie eingeholt.
Diese Nachricht wurde am 14.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.