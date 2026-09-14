Ein Fass der Nordseesorte Brent kostete heute früh 107 Dollar und 54 Cent. Das sind 2,8 Prozent mehr als zuvor. Das wirkt sich unmittelbar auch auf die Treibstoffpreise in Deutschland aus.
Seit Februar dieses Jahres sind die Öl- und Gasmengen auf dem Weltmarkt infolge des im Februar von den USA und Israel begonnenen Iran-Krieges deutlich verknappt. Es wächst die Sorge über weitere Störungen der weltweiten Energieversorgung.
Diese Nachricht wurde am 14.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.