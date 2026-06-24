Besonders viele ältere Menschen leben allein (Archivbild). (imago images / imagebroker)

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes traf das auf rund 17,3 Millionen oder rund 21 Prozent der Bevölkerung zu. Im Jahr 2005 lag der Anteil der allein Wohnenden bei 17,3 Prozent.

Besonders häufig allein lebten Ältere, wie die Statistiker weiter mitteilten. In der Altersgruppe ab 65 Jahren war es etwa jeder Dritte. Überdurchschnittlich hoch war der Anteil der Alleinlebenden mit rund 29 Prozent aber auch unter jungen Erwachsenen im Alter zwischen 25 und 34 Jahren.

Erfasst wurde laut Bundesamt der Anteil von Einpersonenhaushalten, der Familienstand der Befragten blieb dabei unberücksichtigt. Zudem wurden nur private Hauptwohnsitze erfasst. Menschen etwa in Alten- und Pflegeheimen oder in Gemeinschaftsunterkünften flossen nicht in die Betrachtung ein.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.