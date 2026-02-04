Elektromobilität

Das ergab eine Auswertung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), die der Funke Mediengruppe vorliegt. Daten von Kraftfahrt-Bundesamt und Bundesnetzagentur belegen demnach, dass sich die Zulassungszahlen im vergangenen Jahr von dem Einbruch 2024 erholt haben. Mit gut 19 Prozent hat der Zuwachs aber nur leicht über den Jahren 2022 und 23 gelegen.
Es tue sich etwas, aber zu langsam, sagte DIW-Forscher Schill zu der Auswertung. Das liege auch an der fehlenden politischen Klarheit. Das Potential für ein dynamischeres Wachstum dürfe nicht zerredet werden. Markt und Infrastruktur ließen in jedem Fall das Ziel zu, bis 2035 keine Verbrenner mehr zuzulassen.
Diese Nachricht wurde am 04.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.