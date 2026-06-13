Künstliche Intelligenz

Das Logo der KI-Firma Anthropic (picture alliance / NurPhoto / Samuel Boivin)

In einer Erklärung heißt es, das Handelsministerium in Washington habe es aus Gründen der nationalen Sicherheit untersagt, ausländischen Staatsbürgern Zugriff auf die neuen Modelle zu ermöglichen. Es sei daher nichts anderes übrig geblieben, als die Systeme komplett vom Netz zu nehmen. Die Regierung habe ihre Sicherheitsbedenken nicht näher ausgeführt.

Das Verhältnis von Anthropic zur Regierung von ​Präsident Trump ist angespannt. Das Unternehmen hatte sich geweigert, dem US-Militär die Nutzung seiner KI-Modelle zur inländischen Überwachung und für vollständig autonome Waffensysteme ‌zu gestatten. Daraufhin erklärte das Pentagon Anthropic zu einem Lieferketten-Risiko, was den Einsatz von Anthropic-Software in Regierungsbehörden beeinträchtigen kann. Die Firma klagt dagegen.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.