Iris Edenheiser, designierte Direktorin des Zeitgeschichtlichen Forums Leipzig (Archivbild). (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert)

Die aus dem sächsischen Torgau stammende Edenheiser war bisher die Direktorin des Deutschen Hygiene-Museums Dresden. Sie werde ihre aktuelle Tätigkeit zum 30. November beenden, teilte die Stadtverwaltung Dresden mit.

Die Stiftung Deutsches Hygiene-Museum ist eine gemeinsame Stiftung des Freistaates Sachsen und der Landeshauptstadt Dresden. Die Position der Programmdirektion soll den Angaben zufolge im zweiten Halbjahr neu ausgeschrieben werden.

Leipzig ist ein Standort der Stiftung Haus der Geschichte in Bonn. Laut Mitteilung widmet sich das Zeitgeschichtliche Forum mit Ausstellungen und Veranstaltungen der deutschen Geschichte seit der Teilung, den Erfahrungen von Diktatur und Demokratie sowie den gesellschaftlichen Umbrüchen seit der friedlichen Revolution von 1989.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.