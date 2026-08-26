UNO-Komitee "Cerd"
Anti-Rassismus-Gremium rügt Indien für Umgang mit Ethnien und religiösen Minderheiten

Das UNO-Komitee zur Beseitigung von Rassismus hat Indien für den Umgang mit Ethnien im Land gerügt.

    Auf diesem Foto sind Frauen aus der marginalisierten Dalit-Kaste Indiens im Dorf Ayela am Stadtrand von Agra zu sehen.
    Frauen aus der Dalit-Kaste am Stadtrand von Agra - die Dalit werden bis heute diskriminiert, ausgebeutet und sozial ausgegrenzt (06.05.2024). (AFP / MONEY SHARMA)
    In einer Erklärung des Gremiums heißt es, man sei zutiefst besorgt angesichts von Berichten über Verstöße von Strafverfolgungsbeamten unter anderem gegen ethnische und religiöse Gruppen, gegen indigene Völker und Ausländer. Dazu zählten willkürliche und lang andauernde Inhaftierungen ohne ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren sowie außergerichtliche Tötungen. Hinzu kämen Fälle von Folter, Misshandlung und sexualisierter Gewalt. Neu-Delhi müsse alle Vorwürfe untersuchen und Verantwortliche vor Gericht stellen.
    Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.