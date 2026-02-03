Wegfall von Bundes- und Landesmitteln
Antidiskriminierungsberatung in Brandenburg weitgehend eingestellt

Der Verein Opferperspektive hat seine unabhängige und allgemeine Antidiskriminierungsberatung in Brandenburg nach eigenen Angaben weitgehend einstellen müssen.

    Judith Porath, Vorstandsmitglied Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt VBRG e.V. und Geschäftsführerin Opferperspektive Brandenburg e.V.
    Judith Porath, Geschäftsführerin des Vereins "Opferperspektive". (IMAGO / Jürgen Heinrich / IMAGO / Jürgen Heinrich)
    Die Landesregierung von Ministerpräsident Woidke, SPD, habe es versäumt, die notwendigen Mittel für die Weiterführung bereitzustellen, teilte der Verein mit. Menschen, die in Brandenburg wegen einer Behinderung, ihres Alters, Geschlechts oder ihrer sexuellen Identität benachteiligt würden, hätten ab sofort keine unabhängige Fachberatung mehr, sagte Leiterin Birgit Peter. Lediglich das von der Landesintegrationsbeauftragten und der Landeshauptstadt Potsdam geförderte Projekt zur Beratung bei rassistischer Diskriminierung könne fortgeführt werden.
    Eine Landesregierungssprecherin sagte dem Evangelischen Pressedienst, Hintergrund sei der Wegfall der Bundesfinanzierung für dieses Jahr. Zudem wies sie auf die Landesstelle für Chancengleichheit und Antidiskriminierung beim Sozialministerium als Alternative hin.
