Behinderung, Alter Geschlecht

Die Landesregierung von Ministerpräsident Woidke, SPD, habe es versäumt, die notwendigen Mittel für die Weiterführung des Angebots bereitzustellen, teilte der Verein mit. Menschen, die in Brandenburg wegen einer Behinderung, ihres Alters, Geschlechts oder ihrer sexuellen Identität benachteiligt würden, hätten ab sofort keine unabhängige Fachberatung mehr, sagte die Leiterin der Antidiskriminierungsberatung Brandenburg, Peter. Lediglich das von der Landesintegrationsbeauftragten und der Landeshauptstadt Potsdam geförderte Projekt zur Beratung bei rassistischer Diskriminierung könne fortgeführt werden. Vom Sozialministerium hieß es, Hintergrund sei der Wegfall der Bundesfinanzierung für dieses Jahr. Es gebe jedoch noch beim Sozialministerium die Landesstelle für Chancengleichheit und Antidiskriminierung, sagte eine Sprecherin der Landesregierung dem Evangelischen Pressedienst.
Diese Nachricht wurde am 03.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.