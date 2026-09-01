Fußball-Nationalmannschaft

Antonio Rüdiger hat seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Federico Titone)

Rüdiger teilte auf Instagram mit, es sei der Zeitpunkt gekommen, den Weg für die junge Generation freizumachen. Für ihn beginne nun ein neues Kapitel. Der 33 Jahre alte Innenverteidiger von Real Madrid absolvierte 86 Länderspiele und erzielte dabei drei Tore. Rüdiger nahm an drei Welt- und zwei Europameisterschaften teil. Sein Debüt in der Nationalmannschaft gab er am 13. Mai 2014 beim 0:0 gegen Polen.

Bei Real Madrid hatte Rüdiger seinen auslaufenden Vertrag im Juni um ein Jahr bis 2027 verlängert. Am Wochenende stand er beim 4:0-Sieg erstmals in dieser Saison in der Startelf von Trainer José Mourinho.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.