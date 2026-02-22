"Es braucht mehr Aufklärung statt Verbote." (imago stock&people / PPE Beijersbergen)

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther nannte eine Zuckersteuer indes politisch geboten. In dem Antrag wurden unter anderem die Einführung einer Verbrauchsteuer auf Getränke mit hohem Zuckeranteil sowie ein Mindestalter für den Kauf von Energydrinks gefordert. Ein übermäßiger Zuckerkonsum gilt als gesundheitsschädlich.

Verbände: Alarmierende Entwicklung bei ernährungsbedingten Erkrankungen

Der Ärzteverband Marburger Bund kritisierte die Absage des CDU-Bundesparteitags an eine Zuckersteuer als "verpasste Chance für wirksame Prävention". Wer den hohen Konsum zuckerhaltiger Erfrischungsgetränke als Problem erkenne, dürfe sich nicht auf Appelle zur Eigenverantwortung beschränken, sagte die Vorsitzende Johna. Es bestehe akuter Handlungsbedarf. Etwa ein Viertel der Kinder und Jugendlichen sei übergewichtig. Eine maßvoll ausgestaltete, am Zuckergehalt orientierte Steuer wäre kein Verbot, sondern ein marktwirtschaftliches Instrument der Verhältnisprävention.

