Seit April 2024 ist der Anbau von bis zu drei Cannabisplanzen für den privaten Eigenverbrauch für Erwachsene in Deutschland legal (picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer)

Dadurch ließen sich negative Folgen für die Gesundheit der Konsumenten reduzieren, sagte der Präsident der Bundesvereinigung, Preis, der "Rheinischen Post". Immer mehr Studien deckten Risiken des Cannabiskonsums jenseits von psychischen Störungen auf, erläuterte Preis. So scheine das Risiko für einen Herz-Kreislauf-Tod und Diabetes Typ 2 deutlich höher zu sein als bei Menschen ohne Cannabiskonsum. Zusätzlich könne der Abbau zahlreicher Arzneimittel gehemmt und deren Wirkung verstärkt werden. Besonders betroffen seien Blutverdünner, Psychopharmaka und bestimmte Krebsmedikamente.

Die Bundesregierung will die Legalisierung von Cannabis in zwei großen Studien überprüfen.

