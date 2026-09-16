Chinas Verteidigungsminister Dong Jun bei der Eröffnung des internationalen Sicherheitsdialogs in Peking (picture alliance / YONHAPNEWS AGENCY / Yonhap)

Eine versteckte Durchsetzung von Vorherrschaftsansprüchen sei nicht zu tolerieren, sagte er bei der Eröffnung eines internationalen Sicherheitsdialogs in Peking. In seiner Ansprache benannte Dong keine Länder oder Konflikte direkt.

In der nächsten Woche wird Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in Washington erwartet. Bereits am Wochenende will US-Finanzminister Bessent mit seinem chinensischen Kollegen He Lifeng zusammenkommen, um etwa die US- Sanktionen gegen den Iran und dessen Verbündete zu erörtern

Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.