Fast tausend Tafeln gibt es in Deutschland. (picture alliance / Sven Simon / Malte Ossowski)

Anlass ist der Tafel-Tag am Dienstag, an dem die Verteilstellen für Lebensmittel an Bedürftige auf sich aufmerksam machen, Spenden sammeln und um neue ehrenamtliche Mitarbeiter werben. Der bundesweite Aktionstag steht unter dem Motto "Teilen, um zusammenzuhalten".

In ganz Deutschland gibt es mehr als 980 Tafeln. In ihnen engagieren sich 77.000 Menschen.

Die Gesellschaft brauche mehr Nächstenliebe, sagte der Vorsitzende des Dachverbands, Steppuhn. Ein offenes Ohr und eine helfende Hand könnten Menschen zusammenbringen. Darin liege gerade in polarisierenden, beängstigenden Zeiten eine nicht zu unterschätzende solidarische Kraft.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.