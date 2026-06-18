Die Logos von Apple und Intel (picture alliance/Sipa USA/SOPA Images)

Dies gab US-Präsident Trump auf seiner Kurznachrichten-Plattform "Truth Social" bekannt. Für Apple bedeutet der Schritt eine Diversifizierung seiner Lieferkette. Bislang war der Konzern hier stark vom taiwanischen Konzern TSMC abhängig. Der Halbleiter-Produzent Intel wiederum ⁠sichert sich durch den Auftrag eine stetige Nachfrage ⁠eines der weltgrößten Elektronikkonzerne.

Die US-Regierung verstärkt derzeit ihre ‌Bemühungen, die heimischen ‌Lieferketten für kritische Mineralien sowie Halbleiter abzusichern und die Abhängigkeit von China zu verringern. Dazu gehört ​auch der Erwerb von Unternehmensanteilen. Bei Intel ist der Staat seit dem vergangenen Jahr mit zehn Prozent beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.