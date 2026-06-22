Sozialpolitik

Arbeitgeberpräsident Dulger sagte der Nachrichtenagentur Reuters, der Zusatzbeitrag von zwei Prozentpunkten für Arbeitgeber und Arbeitnehmer würde für weniger Netto vom Brutto sorgen und Arbeit unattraktiver machen. Unter anderem die Grünen bewerteten die Ideen zur Kapitaldeckung positiv. Fraktionschefin Haßelmann sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Stärkung dieser Säule der Rente sei richtig und notwendig.
Berichten zufolge soll mit der Einführung einer Kapitalrente das künftige Rentenniveau auf 50 Prozent steigen. Ein Teil der Beiträge soll am Aktienmarkt angelegt werden. Als Vorbild dient das Modell in Schweden.
Die Rentenkommission will morgen ihre Vorschläge offiziell präsentieren.
Diese Nachricht wurde am 22.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.