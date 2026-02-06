Der Präsident Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Rainer Dulger (picture alliance/dpa)

Dulger sagte der "Bild"-Zeitung, fast alles werde in einem populistischen Reflex mit Blick auf die Landtagswahlen zurückgewiesen. Nur mehr Arbeit schaffe Wachstum und soziale Sicherheit. Das müsse jedem in der Koalition bewusst werden. Der BDA-Präsident forderte Steuersenkungen und niedrigere Sozialabgaben. Wer mehr von seinem Geld behalten dürfe, gehe auch lieber zur Arbeit. Er forderte außerdem eine Reform beim Recht auf Teilzeit. Arbeit in Vollzeit müsse sich wieder lohnen.

Der CDU-Wirtschaftsflügel hatte kürzlich vorgeschlagen, den Rechtsanspruch auf Teilzeit einzuschränken. Das stieß nicht nur bei der SPD, sondern auch in großen Teilen der CDU auf Widerspruch.

