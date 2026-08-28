Die Arbeitslosenzahl liegt weiter über drei Millionen. (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Die Bundesagentur für Arbeit verzeichnete 3 Millionen 61-tausend Arbeitslose. Das seien 54.000 mehr als im Juli und 36.000 mehr als vor einem Jahr, teilte die Behörde in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote stieg im Vergleich zum Juli um 0,1 Punkte auf ⁠6,5 ⁠Prozent.

Die Unterbeschäftigung, die auch Teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen erfasst, nahm gegenüber dem Vormonat leicht ab. Mit 3 Millionen 674-tausend war sie allerdings um 33.000 höher als vor einem Jahr.

Mit Beginn der Sommerpause steigt die Zahl der Arbeitslosen ab Juli ​regelmäßig. Viele junge Menschen werden nach dem Ende ‌ihrer Ausbildung vorübergehend arbeitslos, Arbeitsverhältnisse laufen zum Quartalsende aus und Betriebe verschieben Einstellungen bis nach den Ferien.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.