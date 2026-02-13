Mercosur-Abkommen mit der EU

Das Logo der Wirtschaftsorganisation Mercosur (picture alliance/dpa | Santiago Mazzarovich)

In der Hauptstadt Buenos Aires billigte die Abgeordnetenkammer des Nationalkongresses den Vertrag. In den nächsten Wochen wird dann noch die zweite Kammer - der Senat - in der Frage entscheiden. Sobald einer der Mercosur-Staaten das Abkommen ratifiziert hat, könnte die EU-Kommission den Vertrag vorläufig in Kraft setzen. Die Ratifizierung im Europäischen Parlament steht noch aus und dürfte sich mehrere Monate hinziehen, weil die Abgeordneten den Europäischen Gerichtshof mit einer Prüfung beauftragt haben. Erst anschließend können die Abgeordneten über den Handelsvertrag abstimmen.

Zu den Mercosur-Staaten gehören neben Argentinien auch Brasilien, Paraguay, Uruguay und Bolivien.

