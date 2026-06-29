Korruptionsaffäre
Argentiniens Präsident Milei ernennt neuen Stabschef

In Argentinien hat Präsident Milei den bisherigen Innenminister Santilli zum neuen Stabschef der Regierung ernannt.

    Argentinien, Buenos Aires: Argentiniens Präsident Javier Milei hält ein Megaphon in der Hand, während er eine Wahlkampfveranstaltung vor den Parlamentswahlen anführt. Er wird begleitet von dem Kandidaten Diego Santilli (2.v.l).
    In Argentinien hat Präsident Milei den bisherigen Innenminister Santilli zum neuen Stabschef der Regierung ernannt. (Aufnahme von Oktober 2025) (Rodrigo Abd/AP/dpa)
    Das teilte Milei auf der Plattform X mit. Santillis Vorgänger Adorni musste wegen Korruptionsvorwürfen zurücktreten. Es war bekannt geworden, dass dessen Vermögen innerhalb seiner Amtszeit um mehr als das 20-Fache angewachsen ist. Mittlerweile ermittelt die Justiz gegen Adorni wegen unrechtmäßiger Bereicherung.
    Im Korruptionsindex der Nichtregierungsorganisation Transparency International liegt Argentinien auf Platz 104 von 180 Staaten, deutlich hinter den Nachbarländern Uruguay und Chile.
    Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.