Korruptionsaffäre

Das teilte Milei auf der Plattform X mit. Santillis Vorgänger Adorni musste wegen Korruptionsvorwürfen zurücktreten. Es war bekannt geworden, dass dessen Vermögen innerhalb seiner Amtszeit um mehr als das 20-Fache angewachsen ist. Mittlerweile ermittelt die Justiz gegen Adorni wegen unrechtmäßiger Bereicherung.
Im Korruptionsindex der Nichtregierungsorganisation Transparency International liegt Argentinien auf Platz 104 von 180 Staaten, deutlich hinter den Nachbarländern Uruguay und Chile.
Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.