Erdölförderung

Der argentinische Präsident Javier Milei (picture alliance/ZUMAPRESS.com/Leco Viana)

Hintergrund sind Pläne einer britisch-israelischen Firmengruppe, in dem Hochseegebiet Erdöl zu fördern. Milei erklärte in einer Fernsehansprache, er werde Sanktionen gegen Unternehmen vorantreiben, die ohne argentinische Einwilligung - wie er sagte - "auf besetztem Territorium" investierten. Außerdem kündigte er den Bau des größten Kriegsmarinehafens im südlichen Atlantik an.

Die Falklandinseln etliche hundert Kilometer östlich der Südspitze Argentiniens sind ein britisches Überseegebiet, das seit 1833 von Argentinien beansprucht wird. 1982 griff die damalige argentinische Junta die Inseln an. Nach knapp vier Wochen Krieg gegen herbeigeeilte britische Truppen kapitulierte Argentinien. In der Folge stürzte die Militärdiktatur.

Zuletzt hatte sich US-Präsident Trump zurückhaltend zu den britischen Herrschaftsansprüchen über die Inseln geäußert.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.