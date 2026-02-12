Regierung Milei

Proteste gegen Reform des Arbeitsrechts in Argentinien (Rodrigo Abd / AP / dpa / Rodrigo Abd)

In Buenos Aires billigte der Senat das von der Regierung unter Präsident Milei eingebrachte Gesetzespaket mehrheitlich. Der Entscheidung war eine 14-stündige Debatte vorausgegangen. Nötig ist nun noch die Zustimmung des Abgeordnetenhauses.

Mit der Reform sollen die Möglichkeit allgemeiner Tarifverträge eingeschränkt, der Kündigungsschutz geschwächt und die Arbeitgeberabgaben gesenkt werden. Die Regierung argumentiert, damit würde das Land international wettbewerbsfähiger. Die Opposition kritisiert dagegen, hart erkämpfte Arbeitnehmerrechte würden geschreddert. - Vor dem Parlamentsgebäude protestierten Gewerkschaften gegen das Vorhaben. Dabei kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei; zahlreiche Demonstrierende wurden verletzt.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.