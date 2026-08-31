Lionel Messi nach dem Sieg im WM-Halbfinale über England (picture alliance / dpa / Tom Weller)

Der Schritt sei schmerzhaft, aber er verstehe, dass der Zeitpunkt gekommen sei, schrieb Messi in dem Post. Er habe immer alles auf dem Platz gegeben, um den Menschen in Argentinien Freude zu bereiten.

Messi absolvierte für Argentinien 207 Länderspiele, in denen er 125 Tore erzielte. Den größten Erfolg feierte er 2022 in Katar, als er Argentinien zum dritten WM-Titel führte. Insgesamt nahm er an sechs Weltmeisterschaften teil.

Seine Vereinskarriere setzt Messi fort. Er spielt seit 2023 bei Inter Miami in den USA.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.