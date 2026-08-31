Fußball
Argentinier Lionel Messi beendet Länderspielkarriere

Fußball-Superstar Lionel Messi beendet nach fast zwei Jahrzehnten seine Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft. 43 Tage nach dem verlorenen WM-Finale gegen Spanien (0:1 n.V.) verkündete der 39-Jährige die Entscheidung bei Instagram.

    Der Fußball-Spieler von Argentinien Lionel Messi freut sich. Er hat beide Arme noch oben gestreckt. Seine Mit-Spieler heben Lionel Messi hoch.
    Lionel Messi nach dem Sieg im WM-Halbfinale über England (picture alliance / dpa / Tom Weller)
    Der Schritt sei schmerzhaft, aber er verstehe, dass der Zeitpunkt gekommen sei, schrieb Messi in dem Post. Er habe immer alles auf dem Platz gegeben, um den Menschen in Argentinien Freude zu bereiten.
    Messi absolvierte für Argentinien 207 Länderspiele, in denen er 125 Tore erzielte. Den größten Erfolg feierte er 2022 in Katar, als er Argentinien zum dritten WM-Titel führte. Insgesamt nahm er an sechs Weltmeisterschaften teil.
    Seine Vereinskarriere setzt Messi fort. Er spielt seit 2023 bei Inter Miami in den USA.
    Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.