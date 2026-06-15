"Mütter des Platzes der Mairevolution"

Die argentinische Menschenrechtsaktivistin Taty Almeida ist gestorben. (NurPhoto/IMAGO/Catriel Gallucci Bordoni)

Das teilte die Organisation "Madres de Plaza de Mayo" mit - zu Deutsch: "Mütter des Platzes der Mai-Revolution". Almeida galt als Führungsfigur der Gruppe und der Proteste gegen die argentinische Militärdiktatur von 1976 bis 1983. Die Frauen demonstrierten damals Tag für Tag nahe dem Präsidentenpalast in Buenos Aires. Sie machten auf ihre Söhne, Ehemänner und auf andere Menschen aufmerksam, die von den rechtsextremen Paramilitärs des Regimes verschleppt worden waren. Typisch für die Frauen waren weiße Kopftücher. Historikern zufolge verschwanden 30.000 Menschen während der argentinischen Militärdiktatur. Almeida selbst sah ihren eigenen Sohn nie wieder. Seine sterblichen Überreste wurden nie gefunden.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.