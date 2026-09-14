Bundeskanzler Friedrich Merz und Petteri Orpo, Ministerpräsident von Finnland, vor dem Europäischen Arktis-Gipfel (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Vor dem Auftakt traf er sich mit dem finnischen Ministerpräsidenten Orpo. Anschließend aßen die teilnehmenden Staats- und Regierungschefs gemeinsam zu Abend. Der Gipfel findet in der Stadt Rovaniemi statt, die nur wenige Kilometer vom Polarkreis entfernt liegt.

Merz will mit der Reise ein Zeichen an die EU- und NATO-Partner senden, dass sich Deutschland auch in dieser Region engagiert. Finnland hat eine mehr als 1.300 Kilometer lange Grenze zu Russland und ist unter anderem deswegen erst kürzlich in die NATO eingetreten.

Es ist die erste Auslandsreise des Kanzlers seit der Sommerpause.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.