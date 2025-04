Die Armeechefs von Frankreich und Großbritannien, Thierry Burkhard und Tony Radakin, bei ihrer Ankunft in Kiew (AFP / GENYA SAVILOV)

Dabei sei es um einen möglichen Einsatz internationaler "Rückversicherungstruppen" gegangen, sagte der französische Generalstabschef Burkhard. Er und sein britischer Kollege Radakin hatten sich in Kiew auch mit dem ukrainischen Armeechef Syrskyj sowie Verteidigungsminister Umerow getroffen. Selenskyj betonte, man habe über die Präsenz am Boden, in der Luft und auf See gesprochen. Die Gespräche sollen wöchentlich auf militärischer Ebene fortgesetzt werden.

Frankreich und Großbritannien führen derzeit eine europäische Initiative an, die im Fall einer Waffenruhe den Einsatz internationaler Friedenstruppen in der Ukraine plant.

Diese Nachricht wurde am 05.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.