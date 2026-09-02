Die ISS fliegt vor dem Hintergrund des blauen Planeten Erde mit dem Licht der Sonne. (imago | chromorange)

Die US-Amerikanerin Jessica Meir und ihre französische Kollegin Sophie Adenot von der europäischen Raumfahrtagentur Esa nahmen Abstriche von der Außenseite der Station, um nach Mikroorganismen zu forschen, wie die NASA mitteilte. Außerdem installierten sie einen neuen Reflektor, der Raumschiffen beim Anflug und Andocken helfen soll. Während des Einsatzes hatte die Französin zeitweise Probleme, ihren linken Arm zu bewegen. Laut NASA-Darstellung verfing sich vermutlich ein Kabel der Handschuhheizung und schränkte dadurch die Beweglichkeit ein.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.