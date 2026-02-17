Theis betonte, es sei aus seiner Sicht nicht gewünscht, dass Frankreichs Abschreckung den aktuellen Schutz durch die USA ersetze. Vielmehr wolle man beides. Der CDU-Politiker bezeichnete das jetzige Angebot der Franzosen als großen Vertrauensbeweis.
Der SPD-Außenpolitiker Mützenich sagte dagegen ebenfalls im Deutschlandfunk, bei der Diskussion handele sich um eine gefährliche Farce. Es habe seitens der USA auch in der Vergangenheit keine absolute Garantie für atomare Verteidigung von europäischen Städten gegeben. Russland sei zwar ein Aggressor gegenüber der NATO, aber Europa sei überlegen, was konventionelle Waffen angehe.
