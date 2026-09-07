Das Atomkraftwerk Saporischschja ist das größte in Europa. (picture alliance / dpa / TASS / Erik Romanenko)

Während einer begrenzten Feuerpause sei eine beschädigte Verbindung repariert worden, teilte der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde, Grossi, mit. Die Stromversorgung dient dazu, radioaktives Material in dem Kraftwerk zu kühlen. Die von Russland besetzte Anlage in Frontnähe war fast drei Wochen lang nur noch von Notstromgeneratoren versorgt worden. Laut der Atomenergiebehörde hätte ohne eine Reparatur der Stromleitung ein Ausfall der Energieversorgung der Sicherheitssysteme gedroht.

Die Reaktoren des Atomkraftwerks Saporischschja sind derzeit abgeschaltet.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.