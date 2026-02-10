Tschechien

Das Firmenlogo des öffentlich rechtlichen Fernsehsenders Ceska Televize auf dem Hauptgebäude in Prag (picture alliance / imageBROKER / Josef Kube)

Rund 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterzeichneten eine Petition, die die Beibehaltung des bisherigen Rundfunkgebührensystems fordert. Die neue rechtsgerichtete Regierung Tschechiens unter Regierungschef Babis plant, die öffentlich-rechtlichen Anstalten ab dem kommenden Jahr aus dem Staatshaushalt zu finanzieren. Dies hätte eine direkte Abhängigkeit von der Regierung zur Folge.

Die Intendanten der öffentlich-rechtlichen Sender Tschechiens hatten zuvor bereits die neue Führung des Landes aufgefordert, an der Debatte über das künftige Finanzierungsmodell beteiligt zu werden. Darauf wurde bislang nicht reagiert.

