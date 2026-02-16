Australien

Der wegen Terrorismus und 15-fachen Mordes Angeklagte äußerte sich zunächst nicht zu der Tat, wie australische Medien berichteten.
Am 14. Dezember hatten der Mann und sein Vater während einer Zeremonie zum Chanukkafest am Bondi Beach in Sydney in die Menge geschossen. 15 Menschen wurden getötet, zahlreiche weitere wurden verletzt. Der Vater des Beschuldigten wurde von der Polizei erschossen. Die australischen Behörden gehen von einem gezielt antisemitischen Anschlag aus. Die beiden Täter waren demnach von der Ideologie der Terrorgruppe IS beeinflusst.
