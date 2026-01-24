Nach Fernsehinterview

Während des NATO-Einsatzes in Afghanistan wurden 457 britische Soldaten getötet - doch US-Präsident Trump spricht von "Zurückhaltung". (imago images / ZUMA Press / Nelvin C. Cepeda via www.imago-images.de)

Trump hatte in einem Interview behauptet, NATO-Truppen hätten sich während des im Jahr 2001 begonnenen Einsatzes von der Front ferngehalten. Dazu erklärte die dänische Ministerpräsidentin Frederiksen auf Facebook, es sei inakzeptabel, dass Trump das Engagement der verbündeten Soldaten in Afghanistan in Frage stelle. Dänemark sei dort eines der Länder mit den höchsten Verlusten gewesen. Empört äußerte sich auch der dänische Veteranenverband.

Gestern hatte bereits der britische Premierminister Starmer auf 457 britische Soldaten sowie Militärangehörige anderer Staaten verwiesen, die bei dem Einsatz ihr Leben verloren hätten. Die Worte Trumps empfinde er als "beleidigend und erschreckend". Auch das Bundesverteidigungsministerium hatte auf Verluste deutscher Soldaten hingewiesen. Der internationale Einsatz war damals als Reaktion auf die Terroranschläge vom 11. September 2001 in den USA erfolgt.

