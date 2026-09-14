Modernere Scanner

Handgepäck rollt über das automatische Kontrollband am Münchner Flughafen. (picture alliance/CHROMORANGE/Michael Bihlmayer)

Die bisher geltende 100-Milliliter-Regelung wird ab Freitag an sämtlichen Sicherheitskontrollen aufgehoben, wie das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr mitteilte. Reisende dürfen dann Behälter mit einem Fassungsvermögen von bis zu zwei Liter im Handgepäck transportieren.

Möglich macht das die Umstellung auf moderne Computertomographen, die bei der Gepäckkontrolle zum Einsatz kommen. Auch an anderen Flughäfen sind die neuen Scanner bereits im Einsatz, unter anderem in Frankfurt am Main.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.