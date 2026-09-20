Künstliche Intelligenz

Das Google-Hauptquartier im Silicon Valley (IMAGO / imageBROKER / Offenberg)

Demnach ereigneten sich die Fälle im Mai, Google soll darüber im Juli von seinem Kooperationspartner informiert worden sein. Weiter heißt es, der Internetkonzern habe die Zwischenfälle nicht öffentlich gemacht, da dabei kein Schaden entstanden sei. Zudem habe die KI die Attacken beendet, als ihr klar geworden sei, dass sie in Systeme echter Unternehmen eingedrungen war – und nicht in simulierte. Insgesamt soll es drei Fälle gegeben haben. In einem davon erriet die KI Passwörter, um in ein geschütztes System zu gelangen. In den beiden anderen Fällen fand sie Zugangsdaten in einer Datenbank.

Ähnliche Fälle waren zuletzt von den KI-Systemen von Anthropic, OpenAI und Meta bekannt geworden.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.