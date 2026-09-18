Aufwärtstrend

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, stieg die Zahl der Baugenehmigungen im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 Prozent. Im Juni waren es noch 13,8 Prozent gewesen.
Im gesamten ersten Halbjahr war die Zahl der Baugenehmigungen um rund 15 Prozent gestiegen; das war das stärkste Wachstum seit zehn Jahren. Dieser Anstieg erfolgte allerdings auch von einem niedrigen Niveau aus.
Insgesamt wurden im Juli 22.500 neue Wohnungen genehmigt. In den sieben Monaten von Januar bis Juli waren es damit mehr als 148.000.
Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.