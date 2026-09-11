Umstrittene US-Initiative
Auch Peru tritt "Shield of the Americas" bei

Peru ist als 16. Land der US-Initiative "Shield of the Americas" beigetreten.

    US Secretary of Homeland Security Kristi Noem, US Secretary of Energy Chris Wright und US Secretary of State Marco Rubio sitzen bei einem Treffen während des Shield of the Americas Gipfel im März 2026 an einem langen Tisch
    14 von 20 lateinamerikanischen Ländern sind inzwischen Mitglied der US-Initiative "Shield of the Americas". (Imago / Albertp Boal)
    Darin arbeiten die USA vor allem mit rechtsgerichteten Regierungen in Süd- und Mittelamerika sowie der Karibik zusammen, um kriminelle Banden zu bekämpfen. US-Präsident Trump will zudem den Einfluss der USA ausbauen. Mitglieder sind unter anderem Argentinien, Bolivien, Chile und Kolumbien. Kritiker werfen der Initiative vor, dass es vor allem darum gehe, Probleme mit militärischen Mitteln anzugehen und dass eine Langzeitstrategie fehle.
    Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.