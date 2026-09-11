Umstrittene US-Initiative

Darin arbeiten die USA vor allem mit rechtsgerichteten Regierungen in Süd- und Mittelamerika sowie der Karibik zusammen, um kriminelle Banden zu bekämpfen. US-Präsident Trump will zudem den Einfluss der USA ausbauen. Mitglieder sind unter anderem Argentinien, Bolivien, Chile und Kolumbien. Kritiker werfen der Initiative vor, dass es vor allem darum gehe, Probleme mit militärischen Mitteln anzugehen und dass eine Langzeitstrategie fehle.
Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.